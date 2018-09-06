Красноярца осудят в Тюмени за кражу денег микрокредитной компании

Он подошел к сотруднику организации и попросил разменять 50 тысяч рублей. При пересчете денежных средств сотрудница фирмы не досчиталась тысячи рублей, о чем сообщила фигуранту. Злоумышленник пересчитал деньги и добавил недостающую купюру, после чего, получив разменянные 50 тысяч рублей спешно покинул помещение микрозайма.