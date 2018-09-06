Красноярца осудят в Тюмени за кражу денег микрокредитной компании

Из материалов дела следует, что 17 мая текущего года 35-летний житель города Красноярска находясь в Тюмени обратился в одну из микрокредитных компаний областного центра.
Он подошел к сотруднику организации и попросил разменять 50 тысяч рублей. При пересчете денежных средств сотрудница фирмы не досчиталась тысячи рублей, о чем сообщила фигуранту. Злоумышленник пересчитал деньги и добавил недостающую купюру, после чего, получив разменянные 50 тысяч рублей спешно покинул помещение микрозайма.
При повторном пересчете денег сотрудники компании недосчитались 29 тысяч рублей. Злоумышленник был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в суд города Тюмени для рассмотрения по существу.