Два случая смертельно опасного детского заболевания зафиксированы в ЯНАО

В августе 2018 года врачами Ноябрьска было зафиксировано два случая заражения корью. Возраст одного из зараженных детей не превышал одного года. Как сообщает заместитель главврача по педиатрии Ирина Обозная, первый заболевший ребенок заразился за пределами ЯНАО и стал источником кори для второго малыша.
Корь является смертельно опасным инфекционным заболеванием, передающееся воздушно–капельным путем, особенно для детей возраста до пяти лет. Одним из способов профилактики данного заболевания является вакцинация, но корь исключили из списка обязательных прививок. За 2018 года по всему миру ВОЗ зафиксировало 40 смертельных случаев заболевания корью.
Как утверждают врачи города Ноябрьска, последний случай инфицирования корью в «нефтяной столице» был зафиксирован более 20 лет назад.