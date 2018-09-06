Два случая смертельно опасного детского заболевания зафиксированы в ЯНАО

В августе 2018 года врачами Ноябрьска было зафиксировано два случая заражения корью. Возраст одного из зараженных детей не превышал одного года. Как сообщает заместитель главврача по педиатрии Ирина Обозная, первый заболевший ребенок заразился за пределами ЯНАО и стал источником кори для второго малыша.