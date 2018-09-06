Александр Моор высказался о сохранении льгот для жителей северных регионов

Основные вопросы касались будущей пенсионной реформы и сохранения северных льгот для работающего населения. Врио губернатора Тюменской области и губернатор ХМАО – Югры заявили о сохранении всех льгот, независимо от результатов пенсионной реформы (для мужчин действие льгот с 60 лет, для женщин с 55 лет будет сохранено).