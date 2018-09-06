Александр Моор высказался о сохранении льгот для жителей северных регионов

5 сентября, в ходе рабочей поездки на предприятие «Газпром трансгаз Югорск», временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова провели видеоконференцию для работников северных предприятий из 24 городов и поселков Ямала и Югры. Как сообщает администрация Тюменской области, в конференции участвовали около 4,5 тыс. человек.
Основные вопросы касались будущей пенсионной реформы и сохранения северных льгот для работающего населения. Врио губернатора Тюменской области и губернатор ХМАО – Югры заявили о сохранении всех льгот, независимо от результатов пенсионной реформы (для мужчин действие льгот с 60 лет, для женщин с 55 лет будет сохранено).
Наталья Комарова по данным вопросам ответила, что на данный момент у правительства РФ не существует планов по отмене или сокращении льгот. Как почеркнул Александр Моор, люди, работающие в тяжелых условиях труда на севере, заслуживают свои льготы.
Если кто-то попробует в очередной раз покуситься на совершенно заслуженные северянами льготы, мы вместе с Ямалом плечом к плечу выступим за их сохранение в полном объеме,сообщил Моор.
На конференции решались вопросы о создании новых рабочих мест. Врио губернатора Тюменской области рассказал о перспективах реализации межрегиональной программы «Сотрудничество». А также Наталья Комарова и Александр Моор наградили работников предприятия «Газпром трансгаз Югорск» за добросовестный труд и вклад в развитие регионов.