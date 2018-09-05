Яндекс.Лицей открыл набор на профессиональное обучение школьников

С программированием школьники знакомятся на примере Python – простого по освоению языка с богатыми возможностями. Python – один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в YouTube, и в Nasa, и в самом Яндексе,рассказывает замначальника управления по профориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ Егор Горечин.