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Яндекс.Лицей открыл набор на профессиональное обучение школьников

5 сентября 2018, 10:10
В Тюменском государственном университете открыт набор на онлайн-обучение школьников 8—9 классов.
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Тюмень

Яндекс.Лицей открыл поступление на онлайн-курс по направлению «программирование» для школьников 8—9 классов. Обучение будет проводиться в Школе одаренных на базе ТюмГУ. Программа курса разработана Школой анализа данных. Там же преподаватели прошли спецподготовку. Преподавателем в онлайн-лицее от государственного университета Тюмени, станет доцент кафедры программной и системной инженерии Инна Григорьева.

Обучение будет проводиться в два этапа. Во второй смогут пройти лишь те студенты, кто успешно пройдет первый.

С программированием школьники знакомятся на примере Python – простого по освоению языка с богатыми возможностями. Python – один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в YouTube, и в Nasa, и в самом Яндексе,рассказывает замначальника управления по профориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ Егор Горечин.

При поступлении ученикам не нужно знать специальных программ или обладать навыками и опытом программирования. Стоит лишь интересоваться математикой и логически мыслить.

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