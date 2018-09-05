Яндекс.Лицей открыл набор на профессиональное обучение школьников

Яндекс.Лицей открыл поступление на онлайн-курс по направлению «программирование» для школьников 8—9 классов. Обучение будет проводиться в Школе одаренных на базе ТюмГУ. Программа курса разработана Школой анализа данных. Там же преподаватели прошли спецподготовку. Преподавателем в онлайн-лицее от государственного университета Тюмени, станет доцент кафедры программной и системной инженерии Инна Григорьева.
Обучение будет проводиться в два этапа. Во второй смогут пройти лишь те студенты, кто успешно пройдет первый.
С программированием школьники знакомятся на примере Python – простого по освоению языка с богатыми возможностями. Python – один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в YouTube, и в Nasa, и в самом Яндексе,рассказывает замначальника управления по профориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ Егор Горечин.
При поступлении ученикам не нужно знать специальных программ или обладать навыками и опытом программирования. Стоит лишь интересоваться математикой и логически мыслить.