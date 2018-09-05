Тюменец прокатился в маршрутном автобусе областной столицы в домашних тапочках

По мнению горожан, это был хипстер либо тот, кто просто забыл выходя из дома переодеть обувь.
Человек утром из дома в тапках ушел, я также делала, написала подписчица группы, в которой было размещено фото, по имени Мария Онохова.
Также тюменцы высказывали мнение о том, что человеку на фото просто не хватает домашнего уюта, поэтому выбор и пал на такую обувь, и вспоминали о том, что в других странах люди одеваются так, как комфортно именно им.
Я бы сам в таких ходил, если бы на это не обращали внимание и не выкладывали в новости, добавил Игорь Рогожников.
Из комментариев я узнал, что в Тюмени нет хипстеров. Захотел в Тюмень. Но также из комментов я узнал, что человека в клевых тапках сразу сочтут психом. Перехотел,подытожил подписчик сообщества по имени Руслан Исмаилов.