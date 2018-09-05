Работники сообщают о двух пострадавших во время пожара на Антипинском НПЗ

Пожар на Антипинском НПЗ произошел на производстве высокооктановых бензинов, об этом сообщают сотрудники предприятия. Пожар произошел из-за возгорания бензина. Редакции Nashgorod.ru сообщили, что пострадали два человека - работники субподрядчика. Оба были доставлены в больницу.
В официальном комментарии департамента здравоохранения Тюменской области говорится об одном пострадавшем, который был доставлен в ожоговое отделение ОКБ №1.
АО «Новый Поток» ответил редакции, что во время пожара пострадал один человек.