Работники сообщают о двух пострадавших во время пожара на Антипинском НПЗ

Пожар на Антипинском НПЗ произошел на производстве высокооктановых бензинов, об этом сообщают сотрудники предприятия. Пожар произошел из-за возгорания бензина. Редакции Nashgorod.ru сообщили, что пострадали два человека - работники субподрядчика. Оба были доставлены в больницу.