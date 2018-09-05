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Работники сообщают о двух пострадавших во время пожара на Антипинском НПЗ

5 сентября 2018, 10:42
Во время пожара на Антипинском НПЗ 3 сентября пострадали два работника субподрядной организации. Антипинский НПЗ и департамент здравоохранения настаивают на одном.
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Тюмень

Пожар на Антипинском НПЗ произошел на производстве высокооктановых бензинов, об этом сообщают сотрудники предприятия. Пожар произошел из-за возгорания бензина. Редакции Nashgorod.ru сообщили, что пострадали два человека - работники субподрядчика. Оба были доставлены в больницу.

В официальном комментарии департамента здравоохранения Тюменской области говорится об одном пострадавшем, который был доставлен в ожоговое отделение ОКБ №1.

АО «Новый Поток» ответил редакции, что во время пожара пострадал один человек.

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