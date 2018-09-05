Кандидату на пост главы поселения сожгли два автомобиля в ХМАО

По информации МВД, у пострадавшего сожжены грузовой автомобиль HYUNDAI HD 78 и ГАЗ-3309, а сами пожары произошли около местного ОМВД. В настоящее время идет следствие. Оперативники опрашивают возможных свидетелей и устанавливаютущерб от действий злоумышленников. Местные жители сообщают, что инициатором преступления может быть действующий глава поселка Владислав Сенченков.