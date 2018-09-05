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Кандидату на пост главы поселения сожгли два автомобиля в ХМАО

5 сентября 2018, 18:34
Бизнесмену из ХМАО Денису Собянину сожгли два транспортных средства после того, как он стал кандидатом на пост главы поселения Октябрьское.
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ХМАО

По информации МВД, у пострадавшего сожжены грузовой автомобиль HYUNDAI HD 78 и ГАЗ-3309, а сами пожары произошли около местного ОМВД. В настоящее время идет следствие. Оперативники опрашивают возможных свидетелей и устанавливаютущерб от действий злоумышленников. Местные жители сообщают, что инициатором преступления может быть действующий глава поселка Владислав Сенченков.

В администрации поселения сообщили, что в настоящее время Владислав Сенченков не может прокомментировать инцидент, он находится в отпуске.

9 сентября, в единый день голосования, в ХМАО выберут 750 новых депутатов и глав поселений. Октябрьский район ХМАО считается одной из самых отдаленных и депрессивных территорий региона.

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