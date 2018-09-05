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Бойцы Росгвардии будут охранять губернаторов российских регионов

5 сентября 2018, 08:20
4 сентября вступил в силу закон, по которому губернаторы российских регионов могут нанять в свою личную охрану до семи бойцов войсков национальной гвардии РФ.

Поправки к закону «О войсках национальной гвардии РФ» были приняты в феврале 2018 года и вступили в силу с 4 сентября текущего года. По данному закону, при условии наличии реальной угрозы жизни губернатора или его заместителей, подтверждённой оперативной информацией силовых ведомств, по решению президента РФ бойцы Росгвардии могут осуществлять контрактную охранную деятельность глав региона.

Оплата услуг сотрудникам Росгвардии, находящимся в составе личной охраны главы региона, будет осуществляться из регионального бюджета.

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#Новости#Губернаторы#Росгвардия#Законодательство#Сотрудники Росгвардии#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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