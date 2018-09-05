Бойцы Росгвардии будут охранять губернаторов российских регионов

Поправки к закону «О войсках национальной гвардии РФ» были приняты в феврале 2018 года и вступили в силу с 4 сентября текущего года. По данному закону, при условии наличии реальной угрозы жизни губернатора или его заместителей, подтверждённой оперативной информацией силовых ведомств, по решению президента РФ бойцы Росгвардии могут осуществлять контрактную охранную деятельность глав региона.