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Жители Тюмени удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни

4 сентября 2018, 10:40
Тюмень оказалась на четвертом месте рейтинга городов, жители которых довольны соотношением доходов и стоимости жизни. В исследовании приняли участие более 60 тысяч человек по всей России.
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Тюмень

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 - «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен». В итоге получился рейтинг из 150 городов.

Первым в рейтинге оказался подмосковный город Красногорск, на втором — Щелково (Московская область, на третьем — Абакан (Республика Хакасия), на четвертом — Тюмень (Тюменская область). Москва оказалась на пятой строчке, Екатеринбург на десятом.

Рубцовск (Алтайский край) занял последнее 150-е место в рейтинге городов России, жители которых удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни.

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