Жители Тюмени удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 - «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен». В итоге получился рейтинг из 150 городов.