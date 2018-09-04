Жители Тюмени удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 - «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен». В итоге получился рейтинг из 150 городов.
Первым в рейтинге оказался подмосковный город Красногорск, на втором — Щелково (Московская область, на третьем — Абакан (Республика Хакасия), на четвертом — Тюмень (Тюменская область). Москва оказалась на пятой строчке, Екатеринбург на десятом.
Рубцовск (Алтайский край) занял последнее 150-е место в рейтинге городов России, жители которых удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни.