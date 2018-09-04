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Вандалы в областной столице разбили арт-объект «Я люблю Тюмень»

4 сентября 2018, 12:40
Группа молодых парней сняла на камеру, как они ломают один из арт-объектов «Я люблю Тюмень». Один из участников акта вандализма разбил его с ноги.
Сюжет
Тюмень

Видео с актом вандализма появилось в соцсетях, пользователи которых осудили действия молодых людей.

Таких нужно находить и на общественные работы минимум на месяц, благоустраивать город, считает подписчик тюменского паблика по имени Денис Фрайтак.

Также в комментариях под видео тюменцы писали о том, что после таких актов вандализма больше не нужно удивляться тому, что в городе ничего нового не строят и не ремонтируют.

Для таких деяний нужно наказание, соответствующее содеянному. Сломал что-то - создай что-то Например в детском саду или приюте, поделился своим мнением участник группы, в которой было опубликовано видео, по имени Сергей Воднев.

В деревню таких на пожизненное, невыездными и пусть пашут и сеют раз силу девать некуда,подытожил дискуссию Алексей Видякин.

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