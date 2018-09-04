Вандалы в областной столице разбили арт-объект «Я люблю Тюмень»

Видео с актом вандализма появилось в соцсетях, пользователи которых осудили действия молодых людей.
Таких нужно находить и на общественные работы минимум на месяц, благоустраивать город, считает подписчик тюменского паблика по имени Денис Фрайтак.
Также в комментариях под видео тюменцы писали о том, что после таких актов вандализма больше не нужно удивляться тому, что в городе ничего нового не строят и не ремонтируют.
Для таких деяний нужно наказание, соответствующее содеянному. Сломал что-то - создай что-то Например в детском саду или приюте, поделился своим мнением участник группы, в которой было опубликовано видео, по имени Сергей Воднев.
В деревню таких на пожизненное, невыездными и пусть пашут и сеют раз силу девать некуда,подытожил дискуссию Алексей Видякин.