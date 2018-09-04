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Рабочий находится в реанимации после взрыва и пожара на Антипинском НПЗ в Тюмени

4 сентября 2018, 09:00
3 августа утром в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошел прорыв газопровода, в результате происшествия начался пожар. Один из рабочих подрядной организации доставлен с ожогами в реанимацию.
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Тюмень

3 августа утром в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, при проведении строительно–монтажных работ, произошла разгерметизация трубопровода, в результате взрыва загорелся топливный газ. Пожарная охрана завода смогла потушить пожар своими силами, не прибегая к помощи регионального управления МЧС.

По предварительным данным в результате происшествия пострадал один из работников подрядной организации, с поражением площади кожного покрова в 20–30 %, он был доставлен в реанимационное отделение ОКБ № 1. Как сообщают в департаменте здравоохранения, состояние пострадавшего оценивается как стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства происшествия изучаются, Антипинский НПЗ работает в штатном режиме.

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