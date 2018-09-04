Рабочий находится в реанимации после взрыва и пожара на Антипинском НПЗ в Тюмени

По предварительным данным в результате происшествия пострадал один из работников подрядной организации, с поражением площади кожного покрова в 20–30 %, он был доставлен в реанимационное отделение ОКБ № 1. Как сообщают в департаменте здравоохранения, состояние пострадавшего оценивается как стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь.