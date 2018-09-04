nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Некоторые банкоматы в России перестали принимать купюры номиналом 5000 рублей

4 сентября 2018, 11:10
Некоторые банкоматы на территории России временно перестали принимать денежные купюры номиналом в 5000 рублей. Это произошло из-за вброса фальшивых банкнот.

На прошлой неделе производитель популярных банкоматов в России NCR предупредил кредитные организации о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр в 5000 рублей. В связи с этим многие кредитные организации вместо долгой перенастройки программного обеспечения решили временно не принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала.

По предварительным оценкам экспертов, злоумышленники нанесли ущерб в несколько миллионов рублей на банк. Установить личности мошенников будет нелегко, так как в кассах кредитных учреждений фальшивые банкноты перемешались с настоящими. Определить на какую именно карту были зачислены поддельные деньги также будет непросто.

Материалы по теме
Банкомат отказался от фальшивок сургутянинаКриминальный дуэт осужден за попытку похитить из банкомата около 6 млн рублей
#Новости#Фальшивые банкноты#Банкоматы#Россия#Купюры#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25