Некоторые банкоматы в России перестали принимать купюры номиналом 5000 рублей

По предварительным оценкам экспертов, злоумышленники нанесли ущерб в несколько миллионов рублей на банк. Установить личности мошенников будет нелегко, так как в кассах кредитных учреждений фальшивые банкноты перемешались с настоящими. Определить на какую именно карту были зачислены поддельные деньги также будет непросто.