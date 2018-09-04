Некоторые банкоматы в России перестали принимать купюры номиналом 5000 рублей

На прошлой неделе производитель популярных банкоматов в России NCR предупредил кредитные организации о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр в 5000 рублей. В связи с этим многие кредитные организации вместо долгой перенастройки программного обеспечения решили временно не принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала.
По предварительным оценкам экспертов, злоумышленники нанесли ущерб в несколько миллионов рублей на банк. Установить личности мошенников будет нелегко, так как в кассах кредитных учреждений фальшивые банкноты перемешались с настоящими. Определить на какую именно карту были зачислены поддельные деньги также будет непросто.