Интерпол объявил в международный розыск подельника банды сотрудников ФСБ Тюмени

С 2016 года ГВСУ СКР расследует уголовное дело в отношении четырех человек, трое из которых работали в ФСБ. Фигурантам были предъявлены обвинения в убийствах, разбойных нападениях и похищениях людей.
Сообщается, что Сергей Зозуля ранее работал в МВД, а его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Он был объявлен в федеральный, а потом в международный розыск.
По версии сотрудников СКР, обвиняемые с 2008 по 2016 год нападали на «обнальщиков», запугивали своих жертв, требуя с них денежные средства. В материалах дела присутствует один эпизод, где обвиняемые похитили гастарбайтера, переодели его в деловой костюм, привезли на встречу бизнесменом и застрелили его.