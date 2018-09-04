Интерпол объявил в международный розыск подельника банды сотрудников ФСБ Тюмени

По версии сотрудников СКР, обвиняемые с 2008 по 2016 год нападали на «обнальщиков», запугивали своих жертв, требуя с них денежные средства. В материалах дела присутствует один эпизод, где обвиняемые похитили гастарбайтера, переодели его в деловой костюм, привезли на встречу бизнесменом и застрелили его.