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Интерпол объявил в международный розыск подельника банды сотрудников ФСБ Тюмени

4 сентября 2018, 15:38
Интерпол объявил в международный розыск одного из обвиняемых по делу банды сотрудников ФСБ Тюмени. Сергей Зозуля разыскивается за убийство, совершенное группой лиц и грабеж.
Сюжет
Тюмень

С 2016 года ГВСУ СКР расследует уголовное дело в отношении четырех человек, трое из которых работали в ФСБ. Фигурантам были предъявлены обвинения в убийствах, разбойных нападениях и похищениях людей.

Сообщается, что Сергей Зозуля ранее работал в МВД, а его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Он был объявлен в федеральный, а потом в международный розыск.

По версии сотрудников СКР, обвиняемые с 2008 по 2016 год нападали на «обнальщиков», запугивали своих жертв, требуя с них денежные средства. В материалах дела присутствует один эпизод, где обвиняемые похитили гастарбайтера, переодели его в деловой костюм, привезли на встречу бизнесменом и застрелили его.

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#Новости#Бандитизм#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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