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6 000 первоклассников Сургута получили дневники с ошибкой

4 сентября 2018, 18:40
Первоклассникам Сургута раздали дневники с ошибкой. Сообщается, что на изображении герба РФ вместо скипетра и державы орел держит серп и молот.
Сюжет
ХМАО

Муниципальные власти Сургута подтвердили, что на новых дневниках, которые получили местные школьники герб страны изображен с ошибкой. По словам чиновников, в настоящее время в мэрии разбираются в причинах инцидента. По предварительным данным ошибку допустили на типографии в Ульяновской области.

Всего подобные дневники получили около 6 000 школьников города. Отмечается, что подобная практика действует в школах города с 2012 года.

Осенью 2017 года учащимся Югорских школ раздали учебники по истории ХМАО, в которых были допущены географические ошибки: на карте Западной Сибири Сургут был расположен в ЯНАО. При этом производитель обещал заменить учебные пособия, но не сделал этого.

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