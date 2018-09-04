6 000 первоклассников Сургута получили дневники с ошибкой

Муниципальные власти Сургута подтвердили, что на новых дневниках, которые получили местные школьники герб страны изображен с ошибкой. По словам чиновников, в настоящее время в мэрии разбираются в причинах инцидента. По предварительным данным ошибку допустили на типографии в Ульяновской области.
Всего подобные дневники получили около 6 000 школьников города. Отмечается, что подобная практика действует в школах города с 2012 года.
Осенью 2017 года учащимся Югорских школ раздали учебники по истории ХМАО, в которых были допущены географические ошибки: на карте Западной Сибири Сургут был расположен в ЯНАО. При этом производитель обещал заменить учебные пособия, но не сделал этого.