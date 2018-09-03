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Тюменцы привезли с молодежного форума «Таврида» 2,4 млн руб.

3 сентября 2018, 16:10
В Крыму прошел всероссийский ежегодный форум «Таврида», который собрал под одной крышей творческую молодежь России.
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Тюмень

Начало «Тавриды» положено в 2015 году. За это время он собрал творческих личностей России, которые каждый год съезжаются для реализации проектов в области науки, культуры, искусства. Программа создана для вовлечение молодежи в национальную культуру страны. Люди со всех уголков России получают опыт, делятся знаниями.

В 2018 году форум носил название «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры». Попасть на него можно было лишь выполнив соответствующее творческое задание. Из Тюмени с 2015 года здесь побывало 36 человек, из них в этом году 6 человек.

Кроме этого участники могут побороться за гранты, выдаваемые спонсорами «Тавриды». Тюменцы на последнем съезде заняли призовые места и увезли в общей сложности 2,4 миллиона рублей. Эти денежные средства будут использованы для реализации новых проектов.

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