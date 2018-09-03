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Тюменские коммунисты устраивают седьмой митинг против пенсионной реформы

3 сентября 2018, 09:00
3 сентября в 6 часов вечера на Центральной площади у памятника Ленина в Тюмени состоится седьмой по счету митинг против пенсионной реформы.
Сюжет
Тюмень

Седьмой по счету митинг против пенсионной реформы пройдет 3 августа в 18:00 возле памятника Ленина на Центральной площади в Тюмени. Организаторами протеста выступают региональное отделение партии КПСС. Тюменский областной комитет РОТ ФРОНТа и Комитет протестных действий Тюмени уведомил о проведении митинга администрацию города. Протестная акция будет приурочена к общественной теме – повышение цен на бензин.

Пенсионная реформа стала причиной проведения митингов по всей стране, в том числе и в Тюмени. На данный момент известно, что 9 августа в Единый день выборов в России, Алексей Навальный планирует организовать очередную протестную акцию.

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#Новости#Митинги протеста#Пенсионная реформа#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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