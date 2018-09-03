Тюменские коммунисты устраивают седьмой митинг против пенсионной реформы

Седьмой по счету митинг против пенсионной реформы пройдет 3 августа в 18:00 возле памятника Ленина на Центральной площади в Тюмени. Организаторами протеста выступают региональное отделение партии КПСС. Тюменский областной комитет РОТ ФРОНТа и Комитет протестных действий Тюмени уведомил о проведении митинга администрацию города. Протестная акция будет приурочена к общественной теме – повышение цен на бензин.