Александр Моор посетил МОК под открытым небом в Новом Уренгое

В рамках программы «Комфортная городская среда» в Новом Уренгое по улице 26 съезда КПСС был возведен Многофункциональный общественный комплекс под открытым небом. В комплексе расположены: волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные и хоккейные корты, футбольное поле, скейтпарк, лыжероллерная трасса, тренажерная и легкоатлетические площадки, детская многофункциональная площадка и площадка для игры в гигантские шахматы. МОК под открытым небом открыт для всех жителей Нового Уренгоя. В парковой зоне комплекса установлены навесы для колясок, велопарковка, скамейки, кафе и здания для переодевания и выдачи спортинвентаря.