Александр Моор посетил МОК под открытым небом в Новом Уренгое

В рамках программы «Комфортная городская среда» в Новом Уренгое по улице 26 съезда КПСС был возведен Многофункциональный общественный комплекс под открытым небом. В комплексе расположены: волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные и хоккейные корты, футбольное поле, скейтпарк, лыжероллерная трасса, тренажерная и легкоатлетические площадки, детская многофункциональная площадка и площадка для игры в гигантские шахматы. МОК под открытым небом открыт для всех жителей Нового Уренгоя. В парковой зоне комплекса установлены навесы для колясок, велопарковка, скамейки, кафе и здания для переодевания и выдачи спортинвентаря.
2 августа временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, совместно с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым во время рабочей поездки посетил многофункциональный общественный комплекс под открытым небом. Площадка оборудована системой видеонаблюдения и звукового оповещания.
Александр Моор отметил, что Новый Уренгой является не только «газовой столицей» России, но и динамично развивающимся городом, а его жители ведут активный образ жизни, занимаются живописью, искусством, культурой и спортом.
Дмитрий Артюхов утверждает, что программа благоустройства будет продолжена и через несколько лет будет благоустроена главная площадь перед домом культуры «Октябрь» и во всех дворах поятся комфортные площадки.
Как сообщает администрация Тюменской области, в честь открытия МОК состоялся дружеский матч между администрацией Нового Уренгоя и строителей общества «Уренгойдорстрой», по окончанию матча капитаны футбольных команд вручили футболки с логотипами своих сборных врио губернаторам Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.