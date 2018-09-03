Александр Моор добавил в свой список доверенных лиц еще 19 человек

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор обновил свой список доверенных лиц, добавив в него еще 19 человек. В него вошли ученые, педагоги и почетные граждане региона и Югры.

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