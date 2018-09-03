Александр Моор добавил в свой список доверенных лиц еще 19 человек

В список доверенных лиц Александра Моора на выборах губернатора вошли: президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, почетный генеральный консул Республики Беларусь в РФ в регионе Владимир Шугля.
Также в списке бывший депутат областной Думы Геннадий Корепанов, два почетных гражданина Тюменской области Николай Мамонтов и Николай Щепелин, президент областного общественного Фонда имени В. И. Муравленко Сергей Великопольский, призер Олимпийский игр Рустам Тотров, заслуженные педагоги Лидия Русакова и Ольга Ройтблат, ученые Владимир Мельников и Иван Нестеров.