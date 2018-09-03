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Александр Моор добавил в свой список доверенных лиц еще 19 человек

3 сентября 2018, 14:10
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор обновил свой список доверенных лиц, добавив в него еще 19 человек. В него вошли ученые, педагоги и почетные граждане региона и Югры.

В список доверенных лиц Александра Моора на выборах губернатора вошли: президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, почетный генеральный консул Республики Беларусь в РФ в регионе Владимир Шугля.

Также в списке бывший депутат областной Думы Геннадий Корепанов, два почетных гражданина Тюменской области Николай Мамонтов и Николай Щепелин, президент областного общественного Фонда имени В. И. Муравленко Сергей Великопольский, призер Олимпийский игр Рустам Тотров, заслуженные педагоги Лидия Русакова и Ольга Ройтблат, ученые Владимир Мельников и Иван Нестеров.

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