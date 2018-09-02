Новый стадион появился в селе Луговое Тюменского района

На стадионе, на котором могут заниматься не только школьники, но и жители села Луговое, есть беговые дорожки со специальным покрытием, футбольное мини-поле, универсальная площадка для игровых видов спорта.
Помимо этого вся пришкольная территория была благоустроена. Здесь появилось освещение, травмобезопасное покрытие, тротуары.
Нам нужно сделать все для того, чтобы наши дети росли физически здоровыми, крепкими, сильными,заявила глава Тюменского района Светлана Иванова принимая работу строителей стадиона.