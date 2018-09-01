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Жители поселков у федеральной трассы добились одного левого поворота

1 сентября 2018, 10:49
1 сентября жители поселков у федеральной автодороги планировали перекрыть участок трассы из-за отмены трех левых поворотов. Один поворот налево вернули.
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Тюмень

После реконструкции федеральной трассы жители поселков Дербыши и "Московский дворик" стояли в километровых пробках из-за отмены левых поворотов. До разрешенного разворота водителям приходилось проезжать 13 километров до поста ГАИ, если они едут из города, и до развязки на Федюнинского, если обратно.

Жители поселков создали инициативную группу и аргументировали свою просьбу вернуть прежнюю схему движения. Под письмом, направленным в правительство области, прокуратуру, Минтранс, подписались около 400 человек.

1 сентября жители поселков планировали перекрыть участок трассы с 295 по 320 км. Как сообщили нашему корреспонденту, забастовка пока отменяется, так как вернули один поворот в районе стелы, это ближе поста ГАИ.

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#Новости#Тюменская область#Повороты налево#Совет инициативных групп и граждан Тюмени#Тюмень#Юлия Глазова#Общество
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