Жители поселков у федеральной трассы добились одного левого поворота

После реконструкции федеральной трассы жители поселков Дербыши и "Московский дворик" стояли в километровых пробках из-за отмены левых поворотов. До разрешенного разворота водителям приходилось проезжать 13 километров до поста ГАИ, если они едут из города, и до развязки на Федюнинского, если обратно.