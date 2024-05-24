Повороты налево

В Тюмени отменят левые повороты с объездной дороги на ТЭЦ-2. Схема

В Тюмени закроют с 4 мая левые повороты на объездную дорогу в районе ТЭЦ-2. Данное решение принято в связи с многочисленными жалобами водителей на пробки на данном участке в сторону улицы Монтажников.