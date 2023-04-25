В Тюмени отменят левые повороты с объездной дороги на ТЭЦ-2. Схема

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В перспективе по Тюменской кольцевой автодороге будет запущено непрерывное движение.
Дорожные службы закроют левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к Обходу Тюмени, а встречные потоки разделят ограждающими устройствами. Также нанесут новую разметку.
Как сообщили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, светофор для пешеходов будет включаться по требованию.
По мнению специалистов, данное изменение пробок не вызовет и позволит значительно повысить безопасность движения на объездной дороге. В случае необходимости, в схему движения будут внесены корректировки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня с утра наблюдались 8-балльные пробки. В настоящее время движение затруднено в районе городских кладбищ. Движение регулируют сотрудники ГИБДД. В местах подъезда к тюменским кладбищам несут службу семь нарядов полка ДПС.