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В Тюмени отменят левые повороты с объездной дороги на ТЭЦ-2. Схема

25 апреля 2023, 05:50
Фото: ГУС ТО

В Тюмени закроют левые повороты с объездной дороги на ТЭЦ-2

В Тюмени закроют с 4 мая левые повороты на объездную дорогу в районе ТЭЦ-2. Данное решение принято в связи с многочисленными жалобами водителей на пробки на данном участке в сторону улицы Монтажников.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГУС ТО

В перспективе по Тюменской кольцевой автодороге будет запущено непрерывное движение.

Дорожные службы закроют левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к Обходу Тюмени, а встречные потоки разделят ограждающими устройствами. Также нанесут новую разметку.

Как сообщили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, светофор для пешеходов будет включаться по требованию.

По мнению специалистов, данное изменение пробок не вызовет и позволит значительно повысить безопасность движения на объездной дороге. В случае необходимости, в схему движения будут внесены корректировки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня с утра наблюдались 8-балльные пробки. В настоящее время движение затруднено в районе городских кладбищ. Движение регулируют сотрудники ГИБДД. В местах подъезда к тюменским кладбищам несут службу семь нарядов полка ДПС.

#Общество#Новости тюмени#Дороги#Повороты налево#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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