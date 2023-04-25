В Тюмени отменят левые повороты с объездной дороги на ТЭЦ-2. Схема

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня с утра наблюдались 8-балльные пробки. В настоящее время движение затруднено в районе городских кладбищ. Движение регулируют сотрудники ГИБДД. В местах подъезда к тюменским кладбищам несут службу семь нарядов полка ДПС.