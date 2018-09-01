Горожане сообщают о возгорании в «Бургер Кинге» на улице Республики в Тюмени

По информации ГУ МЧС города, сообщение о пожаре поступило в 10:31. Сообщается, что возгорание произошло на первом этаже ресторана быстрого питания. Уже через 4 минуты на место инцидента прибыли первые пожарные расчеты. Всего в ликвидации огня были задействованы 9 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Спасатели вывели из здания всех посетителей и в 10:43 ликвидировали пожар.