Горожане сообщают о возгорании в «Бургер Кинге» на улице Республики в Тюмени

По информации ГУ МЧС города, сообщение о пожаре поступило в 10:31. Сообщается, что возгорание произошло на первом этаже ресторана быстрого питания. Уже через 4 минуты на место инцидента прибыли первые пожарные расчеты. Всего в ликвидации огня были задействованы 9 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Спасатели вывели из здания всех посетителей и в 10:43 ликвидировали пожар.
В настоящее время дознователи устанавливают причины произошедшего, а так же ущерб. По предварительным данным пострадавших нет.
29 августа около 9:00 в жилом комплексе «Европейский» в Тюмени произошло возгорание пенопласта. Густой дым распространился над районом. Пожар охватил около 200 квадратных метров. Сообщается, что через несколько минут на место ЧП появились две пожарные машины и оперативно потушили возгорание.