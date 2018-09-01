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Горожане сообщают о возгорании в «Бургер Кинге» на улице Республики в Тюмени

1 сентября 2018, 13:51
В областной столице 1 сентября около 10:30 произошел пожар в ресторане «Бургер Кинг» на улице Республики, 155. На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов.
Сюжет
Тюмень

По информации ГУ МЧС города, сообщение о пожаре поступило в 10:31. Сообщается, что возгорание произошло на первом этаже ресторана быстрого питания. Уже через 4 минуты на место инцидента прибыли первые пожарные расчеты. Всего в ликвидации огня были задействованы 9 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Спасатели вывели из здания всех посетителей и в 10:43 ликвидировали пожар.

В настоящее время дознователи устанавливают причины произошедшего, а так же ущерб. По предварительным данным пострадавших нет.

29 августа около 9:00 в жилом комплексе «Европейский» в Тюмени произошло возгорание пенопласта. Густой дым распространился над районом. Пожар охватил около 200 квадратных метров. Сообщается, что через несколько минут на место ЧП появились две пожарные машины и оперативно потушили возгорание.

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#Новости#МЧС#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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