Специалисты спасли мать троих детей в Ишиме, остановив сильное кровотечение

Медикам удалось остановить кровотечение только через 1,5 часа после начала операции. За это время пострадавшая потеряла около 3-х литров крови. Далее специалистам удалось успешно провести роды. В настоящее время новорожденный малыш и его мама восстанавливаются после операции и их жизни ничего не угрожает.