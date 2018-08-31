Специалисты спасли мать троих детей в Ишиме, остановив сильное кровотечение

Специалисты провели родоразрешение путем кесарева сечения. Отмечается, что ситуацию осложняло то, что пациентке уже проводили подобную операцию. Повторное кесарево сечение представляло опасность для ребенка и его мамы.
Медикам удалось остановить кровотечение только через 1,5 часа после начала операции. За это время пострадавшая потеряла около 3-х литров крови. Далее специалистам удалось успешно провести роды. В настоящее время новорожденный малыш и его мама восстанавливаются после операции и их жизни ничего не угрожает.
В 2017 году в ОКБ № 2 была оказана профессиональная помощь семи роженицам, оказавшимся в подобной ситуации. Врачи провели операции пациенткам с применением рентгенэндоваскулярных технологий. Во время хирургического вмешательства врачи извлекают плод через разрез в дне матки, не затрагивая плаценту. Подобная операция снижает до минимума кровопотерю у беременных и сохраняет жизнь ребенку. Ранее при подобных осложнениях роженицам приходилось удалять матку, чтобы спасти ребенка.