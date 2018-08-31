Мужчина вырвал из руки женщины мобильный телефон в Тюмени

Женщина дошла до остановки, где попросила помощи людей и обратилась в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы, патрулирующие на маршруте вблизи места совершения преступления, заметили мужчину, подходящего под описание злоумышленника и задержали его. Им оказался 34-летний мужчина, проживающий на территории одного из садоводческих обществ города Тюмени.