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Мужчина вырвал из руки женщины мобильный телефон в Тюмени

31 августа 2018, 13:40
В Тюмени задержали 34-летнего мужчину, проживающего на территории одного из садоводческих обществ города, который подозревается в краже мобильного телефона.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что потерпевшая, направляясь со своего дачного участка на остановку, держала в руке мобильный телефон. Злоумышленник, заметив это, подбежал, вырвал гаджет из рук и скрылся с похищенным имуществом.

Женщина дошла до остановки, где попросила помощи людей и обратилась в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы, патрулирующие на маршруте вблизи места совершения преступления, заметили мужчину, подходящего под описание злоумышленника и задержали его. Им оказался 34-летний мужчина, проживающий на территории одного из садоводческих обществ города Тюмени.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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