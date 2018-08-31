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Александр Моор: Все школы в Тюменской области готовы к новому учебному году

31 августа 2018, 07:00
29 августа состоялось селекторное совещание в режиме ВКС под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, на котором врио губернатора Тюменской области Александр Моор отчитался о подготовке системы образования в Тюменской области к началу 2018/2019 учебного года.

В ходе совещания премьер-министр отметил, что в этом учебном году школы посетят более 15 млн детей, большинство школ России готовы к обучению детей.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сообщил, что на подготовку всех образовательных учреждений было потрачено из областного бюджета около 5 млрд рублей. Все школы оснащены ограждениями и охраной, на 83% объектах образования установлены системы видеонаблюдения. В этом году 23 439 тюменских первоклассников начнут свой учебный год в муниципальных общеобразовательных учреждениях области, всего же более 200 тысяч учащихся получат образовательную услугу в 2018-2019 году.

Линейки в День знаний и единый «Урок России» впервые пройдут в трех новых школах области: в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, в микрорайоне Ямальский-2 г. Тюмени и в селе Тоболово Ишимского района.

Как сообщает администрация Тюменской области, в 2018 году автопарк школ полностью готов к учебному году и пополнился на 48 новых автобусов.

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