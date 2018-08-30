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Сигнал «Внимание всем» появится во всех регионах Тюменской области

30 августа 2018, 09:40
В 2018 году планируется установить электросирены региональной автоматизированной системы централизованного оповещения во всех регионах Тюменской области.

Как сообщают в администрации Тюменской области, на данный момент в регионе РАСЦО (региональная автоматизированная система централизованного оповещения) существует в пяти городах и 21 муниципальном районе и в случае возникновения ЧС системой подается главный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Но к оповещению не подключены жители деревень и сел, поэтому в случае чрезвычайной ситуации их оповещают с помощью автомобилей УМВД по громкоговорящим установкам.

В 2018 году специалисты ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» разработают технический проект модернизации РАСЦО. Благодаря ему в марте 2019 года электросирены с оповещающим сигналом будут функционировать во всех муниципальных образованиях области.

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#Новости#Тюменская область#Режим ЧС#Системы оповещения#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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