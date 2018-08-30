Сигнал «Внимание всем» появится во всех регионах Тюменской области

Как сообщают в администрации Тюменской области, на данный момент в регионе РАСЦО (региональная автоматизированная система централизованного оповещения) существует в пяти городах и 21 муниципальном районе и в случае возникновения ЧС системой подается главный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Но к оповещению не подключены жители деревень и сел, поэтому в случае чрезвычайной ситуации их оповещают с помощью автомобилей УМВД по громкоговорящим установкам.