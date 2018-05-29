Браконьер из Армизонского района предстанет перед судом

Как сообщает «Тюменская линия», в начале года мужчина поехал на охоту, имея на руках разрешение на добычу пушного зверя. Однако его добычей стала косуля, охотиться на которую он не имел права.
Когда мужчину обнаружили сотрудники охотуправления, он попытался скрыться на своем автомобиле, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Сумма причиненного ущерба оценивается в 100 тыс. рублей.
Добавим, что через месяц после этого мужчина вновь попал в поле зрения правоохранителей. В ходе досмотра автомобиля, которым он управлял, были обнаружены 10 патронов калибра 7,62 мм. При этом не уточняется, имеется ли у мужчины разрешение на владение нарезным огнестрельным оружием.