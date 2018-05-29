Браконьер из Армизонского района предстанет перед судом

Добавим, что через месяц после этого мужчина вновь попал в поле зрения правоохранителей. В ходе досмотра автомобиля, которым он управлял, были обнаружены 10 патронов калибра 7,62 мм. При этом не уточняется, имеется ли у мужчины разрешение на владение нарезным огнестрельным оружием.