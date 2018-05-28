В тюменском сквере Пограничников установили катер-памятник

В сквере Пограничников в Тюмени установили памятник — пограничный катер «Аист», который с 1986 года курсировал вдоль российско-китайской и российско-казахстанской границ. Установка монумента и торжественное открытие приурочены к празднованию 100-летия пограничной службы России.
Длина катера-памятника составляет чуть более девяти метров, ширина — 2,6 метра, высота — около трех метров. «Аист» выкрашен в цвета береговой охраны, символизирующие российский триколор, а его бортовой номер — 072, символизирующий код Тюменской области.
Помимо открытия памятника у Вечного огня на Исторической площади прошел праздничный митинг и возложение цветов. Также состоялся концерт и провели соревнования по силовому экстриму, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, 28 мая свой профессиональный праздник отмечают пограничные войска России. Профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «Об установлении Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».