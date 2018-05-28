В тюменском сквере Пограничников установили катер-памятник

В сквере Пограничников в Тюмени установили памятник — пограничный катер «Аист», который с 1986 года курсировал вдоль российско-китайской и российско-казахстанской границ. Установка монумента и торжественное открытие приурочены к празднованию 100-летия пограничной службы России.

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