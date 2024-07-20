Сквер пограничников

В Тюмени разгромили обновленный парк Пограничников

В социальных сетях тюменцы жалуются на бардак в недавно открывшемся парке Пограничников. Кто-то разбросал всюду мусор и поломал качели и МАФы на детской площадке. Однако горожане не столько ругают хулиганов, сколько осуждают городские власти.