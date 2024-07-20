Известный путешественник добрался автостопом из Краснодара в Тюмень

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В областную столицу он приехал на VI Всероссийский форум Пограничников. Добирался Павел до Тюмени автостопом, без единого рубля в кармане, но с гитарой и песнями, которыми как раз и зарабатывал на ночлег в гостиницах и еду.
«В середине июня мне пришло сообщение с приглашением на VI Всероссийский форум Пограничников, который будет проходить в городе Тюмень. Я, конечно, сразу посмотрел стоимость билетов. И понял, что не потяну. И тогда, где-то на подсознательном уровне, закралась мысль о том, что можно добраться своим ходом», — сообщил Павел в своем сообществе ВК «Автостопом в мечту».
Ежедневно путешественник преодолевал более 150 километров, выступал с концертами. Путешественник объяснил, что своими пешими походами и песнями хочет объединить всех служивших в пограничных войсках, а после организовать благотворительный концерт.
В Тюмени Павел Круазе пробудет несколько дней, после чего отправится автостопом обратно в Краснодар.
Отметим, что путешествие автостопом до Тюмени не является для ветерана погранвойск первым — в 2023 года он добрался из Карталы до Владивостока. В честь 105-летия погранслужбы тогда он прошёл пешком и автостопом вдоль восточного рубежа России 15 тысяч километров за 80 дней.
Тогда он провел более 200 уличных концертов. Весь этот путь он нес пограничное знамя, на котором собрал более 5 тысяч подписей ветеранов Пограничной службы и патриотов страны, и водрузил его на сопке Снеговая в Приморском крае. А затем отправился на Донбасс, чтобы передать всю эту энергетику ребятам на передовой.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году житель Тобольска Денис Тобольский отправился пешком из Москвы в Тобольск. Молодой человек планировал пройти 2,4 тысячи километров дороги.