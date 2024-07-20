Известный путешественник добрался автостопом из Краснодара в Тюмень

Тогда он провел более 200 уличных концертов. Весь этот путь он нес пограничное знамя, на котором собрал более 5 тысяч подписей ветеранов Пограничной службы и патриотов страны, и водрузил его на сопке Снеговая в Приморском крае. А затем отправился на Донбасс, чтобы передать всю эту энергетику ребятам на передовой.