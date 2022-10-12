В Тюмени разгромили обновленный парк Пограничников

«Недавно открыли после ремонта парк Пограничников, по ходу на этом все закончилось. Обслуживание и уборка на минимуме, это печально», считают горожане.
В городской администрации сначала ответили на претензию, касающуюся разбросанного мусора, сообщив, что уборка будет проведена по графику — 13 октября.
«Территория парка достаточно большая и сотрудники подрядной организации стараются как можно быстрее привести ее в надлежащее состояние. Убедительно просим тюменцев и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства», говорят в администрации Тюмени.
Позже власти города сообщили, что детали, необходимые для починки МАФовов и качелей, уже заказаны и вскоре их доставят в город, после чего подрядная организация приведет все в порядок.
В администрации также отметили, что, фактически, парк еще не сдан и не находится на содержании у службы заказчика по благоустройству ЦАО. А потому работы по устранению последствий вечеринки вандалов возложили на рабочих, которые занимались благоустройством парка в рамках контракта.
Ранее «Наш город» рассказывал о парках и скверах города, где наблюдаются проблемы с освещением.