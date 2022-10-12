В Тюмени разгромили обновленный парк Пограничников

В администрации также отметили, что, фактически, парк еще не сдан и не находится на содержании у службы заказчика по благоустройству ЦАО. А потому работы по устранению последствий вечеринки вандалов возложили на рабочих, которые занимались благоустройством парка в рамках контракта.