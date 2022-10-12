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В Тюмени разгромили обновленный парк Пограничников

12 октября 10:41
Фото: 1Mi
В социальных сетях тюменцы жалуются на бардак в недавно открывшемся парке Пограничников. Кто-то разбросал всюду мусор и поломал качели и МАФы на детской площадке. Однако горожане не столько ругают хулиганов, сколько осуждают городские власти.

«Недавно открыли после ремонта парк Пограничников, по ходу на этом все закончилось. Обслуживание и уборка на минимуме, это печально», считают горожане.

В городской администрации сначала ответили на претензию, касающуюся разбросанного мусора, сообщив, что уборка будет проведена по графику — 13 октября.

«Территория парка достаточно большая и сотрудники подрядной организации стараются как можно быстрее привести ее в надлежащее состояние. Убедительно просим тюменцев и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства», говорят в администрации Тюмени.

Позже власти города сообщили, что детали, необходимые для починки МАФовов и качелей, уже заказаны и вскоре их доставят в город, после чего подрядная организация приведет все в порядок.

В администрации также отметили, что, фактически, парк еще не сдан и не находится на содержании у службы заказчика по благоустройству ЦАО. А потому работы по устранению последствий вечеринки вандалов возложили на рабочих, которые занимались благоустройством парка в рамках контракта.

Ранее «Наш город» рассказывал о парках и скверах города, где наблюдаются проблемы с освещением.

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