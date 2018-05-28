Работодатель в Тюмени присвоил себе более 140 тысяч рублей из зарплаты должника

Согласно закону, компания, выплачивающая должнику заработную плату, обязана удерживать денежные средства с должника и переводить их взыскателю. Несмотря на это, ООО «Инвест-силикат-стройсервис» из заработной платы работника в период с августа 2017 года по март 2018 года удержало денежные средства в размере более 180 тысяч рублей, в то время как на счет РОСП поступило лишь 39 тысяч рублей.