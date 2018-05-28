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Работодатель в Тюмени присвоил себе более 140 тысяч рублей из зарплаты должника

28 мая 2018, 16:35
Тюменское ООО «Инвест-силикат-стройсервис» присвоило себе 141 тысячу рублей, которые должно было удерживать с работника и переводить на счет ОАО «ВУЗ–банк».
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Тюмень

Тюменское ООО «Инвест-силикат-стройсервис» присвоило себе 141 тысячу рублей, которые должно было удерживать с работника и переводить на счет ОАО «ВУЗ-банк».

О факте нарушения закона в прокуратуру Тюменского района сообщил сам работник-должник. Была инициирована проверка, в ходе которой выяснилось, что на исполнении в Исетском РОСП УФССП России по Тюменской области находится производство о взыскании с работника компании задолженности по кредитным платежам в размере более 213 тысяч рублей в пользу взыскателя ОАО «ВУЗ-банк».

Согласно закону, компания, выплачивающая должнику заработную плату, обязана удерживать денежные средства с должника и переводить их взыскателю. Несмотря на это, ООО «Инвест-силикат-стройсервис» из заработной платы работника в период с августа 2017 года по март 2018 года удержало денежные средства в размере более 180 тысяч рублей, в то время как на счет РОСП поступило лишь 39 тысяч рублей.

В отношении генерального директора ООО «Инвест-силикат-стройсервис» было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого два должностных лица из данной организации были привлечены к дисциплинарной ответственности, а генеральный директор подвергнут штрафу в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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