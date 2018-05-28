Приведет ли закон о добровольном изучении национального языка к упадку культуры этнических групп?

Соблюдение права ребенка на добровольное изучение языка проверяли сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в учебном плане. Так, на преподавание национального языка отводилось большее количество часов за счет сокращения уроков по русскому языку. Также незаконными были признаны включение только одного национального языка, обучение ему без письменного согласия родителей и использования национального языка как единственного для преподавания в школе.
Проведение подобных проверок вызвало бурную реакцию в Татарстане, где возникли родительские споры по поводу включения национального языка в обязательную программу. Некоторые родители дошли до подачи исковых заявлений в суд, около трех тысяч написали заявление об отказе от обязательного изучения татарского языка.
Подобные проблемы стоят остро во многих республиках, на территории которых проживает определенная титульная нация. В Якутии представители не титульных этнических групп заявляют о системной дискриминации по языковому принципу. Ребенка не принимали в учебное заведение с углубленным изучением некоторых предметов, если он не являлся носителем языка коренной народности.
Особенно остро языковая проблема стоит в Республике Дагестан, где Конституцией закреплены 14 государственных языков. При этом многие дети, являясь носителями местных наречий, не могут освоить школьную программу, преподаваемую на русском языке.
Противники закона о добровольном изучении национальных языков в школах высказывают опасения, что подобный шаг может привести к упадку национальной культуры этнических групп.
В свою очередь депутаты Госдумы пытаются объяснить, что закон не создает риска для национальных языков, напротив, обяжет образовательные учреждения включать его в обязательную программу в случае, если ребенок от имени родителей изъявил желание на его изучение.
Ученые-филологи и преподаватели республиканских школ единодушны во мнении, что сохранение национальных языков и культуры является очень важным для сохранения общей культуры государства. Но при этом их изучение должно быть абсолютно добровольным.
Жительница Башкирии рассказывает о ситуации, которая сложилась в школе, где обучается ее ребенок. Родным языком для него является татарский, но он не преподается в школе по причине отсутствия преподавателя. По ее словам, изучение этнокультурного компонента в уфимских школах идет в ущерб изучению общеобразовательных дисциплин. В итоге дети вынуждены получать знания по этим предметам за счет платных занятий или прибегая к услугам репетитора. Также она добавила, что вынужденно написала заявление на изучение башкирского языка как родного, опасаясь возможного давления на ребенка со стороны преподавателей.
Отдельно стоит сказать о проблеме с детьми военнослужащих, которые в силу специфики службы родителей вынуждены регулярно менять школу. Сложнее всего в этой ситуации детям даются национальные языки, ведь за период обучения ребенок может сменить несколько образовательных учреждений, где преподаются различные национальные языки. По материалам издания «Новые известия».
Ранее портал NashGorod.ru публиковал интервью муфтия Духовного управления мусульман Москвы и центрального региона «Московский муфтият» Альбира Крганова по вопросу изучения национальных языков на территории Российской Федерации.