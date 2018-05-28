Приведет ли закон о добровольном изучении национального языка к упадку культуры этнических групп?

Жительница Башкирии рассказывает о ситуации, которая сложилась в школе, где обучается ее ребенок. Родным языком для него является татарский, но он не преподается в школе по причине отсутствия преподавателя. По ее словам, изучение этнокультурного компонента в уфимских школах идет в ущерб изучению общеобразовательных дисциплин. В итоге дети вынуждены получать знания по этим предметам за счет платных занятий или прибегая к услугам репетитора. Также она добавила, что вынужденно написала заявление на изучение башкирского языка как родного, опасаясь возможного давления на ребенка со стороны преподавателей.