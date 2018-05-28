Для пострадавшей в ДТП тюменки сдали кровь более 300 человек

Для тюменки Яны Тороповой, которая попала в ДТП в ночь на 21 мая, сдали кровь более 300 человек. В настоящее время жизнь девушки вне опасности, она переведена в Областную клиническую больницу № 2 в Тюмени.
Напомним, страшная авария произошла в ночь на 21 мая, когда Яна Торопова вместе с мужем и их маленьким ребенком возвращались домой в Тюмень из Тобольска. В ДТП пострадала только тюменка, так как весь удар пришелся на правую сторону автомобиля, где сидела девушка.
Пострадавшая была доставлена в тяжелом состоянии в Областную клиническую больницу № 3 в Тобольске. Девушка в результате полученных в аварии травм потеряла около трех литров крови, усугубляло ситуацию и то, что Яне Тороповой требовалась редкая кровь четвертой отрицательной группы.
После рассказа о случившемся в соцсетях и в СМИ с предложениями о помощи к семье обратились более 300 человек. В настоящее время жизнь девушки вне опасности, однако вставать Яна Торопова пока не может, в результате аварии у нее оказались раздроблены кости таза, сообщает «Вслух.ру».