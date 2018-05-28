Для пострадавшей в ДТП тюменки сдали кровь более 300 человек

После рассказа о случившемся в соцсетях и в СМИ с предложениями о помощи к семье обратились более 300 человек. В настоящее время жизнь девушки вне опасности, однако вставать Яна Торопова пока не может, в результате аварии у нее оказались раздроблены кости таза, сообщает «Вслух.ру».