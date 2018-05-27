В Тюмени более 50 пар станцевали венский вальс

Более 50 пар закружились в венском вальсе в рамках ежегодного благотворительного бала, который прошел 26 мая в тюменском дворце культуры «Нефтяник». Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена на оказание адресной помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
Благотворительный бал проводится в областном центре в седьмой раз. В этом году впервые вальсировали курсанты ТВВИКУ, что вызвало дополнительный интерес у зрителей.
В течение двух месяцев участники готовились к мероприятию под руководством главного тренера команды формейшн «Вера» Алексея Литвинова. Помимо разучивания танцевальных движений, для пар провели мастер-классы по этикету и особенностям ношения непривычной одежды.
По словам одного из организаторов бала, в процессе создания первого мероприятия высказывалось много сомнений в том, что проведение бала будет интересно зрителям и участникам. Но сейчас можно констатировать возрождение в Тюмени культуры проведения балов.
Также организаторы с удовольствием отмечают тот факт, что, начиная с первого бала, отношения в танцевальных парах не заканчиваются вместе с последними музыкальными аккордами, очень часто благодаря балу создаются семьи.
В этом году мероприятие посетили гости из соседних регионов с целью перенять опыт проведения подобных мероприятий и внедрить его на своей территории.
«Проведение балов – это показатель хорошего культурного развития общества», – приводит слова одной из гостей мероприятия «Тюменская область сегодня».