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В Тюмени более 50 пар станцевали венский вальс

27 мая 2018, 17:03
Более 50 пар закружились в венском вальсе в рамках ежегодного благотворительного бала, который прошел 26 мая в тюменском дворце культуры «Нефтяник». Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена на оказание адресной помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Более 50 пар закружились в венском вальсе в рамках ежегодного благотворительного бала, который прошел 26 мая в тюменском дворце культуры «Нефтяник». Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена на оказание адресной помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Благотворительный бал проводится в областном центре в седьмой раз. В этом году впервые вальсировали курсанты ТВВИКУ, что вызвало дополнительный интерес у зрителей.

В течение двух месяцев участники готовились к мероприятию под руководством главного тренера команды формейшн «Вера» Алексея Литвинова. Помимо разучивания танцевальных движений, для пар провели мастер-классы по этикету и особенностям ношения непривычной одежды.

По словам одного из организаторов бала, в процессе создания первого мероприятия высказывалось много сомнений в том, что проведение бала будет интересно зрителям и участникам. Но сейчас можно констатировать возрождение в Тюмени культуры проведения балов.

Также организаторы с удовольствием отмечают тот факт, что, начиная с первого бала, отношения в танцевальных парах не заканчиваются вместе с последними музыкальными аккордами, очень часто благодаря балу создаются семьи.

В этом году мероприятие посетили гости из соседних регионов с целью перенять опыт проведения подобных мероприятий и внедрить его на своей территории.

«Проведение балов – это показатель хорошего культурного развития общества», – приводит слова одной из гостей мероприятия «Тюменская область сегодня».

#Новости#Венский бал#ДК Нефтяник#Благотворительность#Алексей Колесов#Общество
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