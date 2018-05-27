Тюмень может стать местом проведения международного форума национальных оркестров

Участники форума отмечают рост исполнительского мастерства всех коллективов, с которыми работали дирижеры, несмотря на короткий срок взаимодействия. Это говорит об эффективности проведения подобных мероприятий, на которых маэстро в формате живого общения обмениваются опытом и обсуждают проблемы, стоящие перед оркестровыми коллективами.