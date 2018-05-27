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Тюмень может стать местом проведения международного форума национальных оркестров

27 мая 2018, 12:01
В Тюмени планируют провести международный форум национальных оркестров. Мероприятие будет посвящено 60-летию Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова.

В Тюмени планируют провести международный форум национальных оркестров. Мероприятие будет посвящено 60-летию Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова.

Как сообщает «Тюменская линия», инициаторами проведения встречи оркестров стали участники международного форума дирижеров, направившие в адрес директора департамента культуры Тюменской области соответствующее обращение.

Форум дирижеров прошел в середине мая в республике Казахстан. В ходе форума маэстро давали мастер-классы и репетировали с тремя оркестрами: симфоническим, оркестром русских народных и национальных инструментов.

Участники форума отмечают рост исполнительского мастерства всех коллективов, с которыми работали дирижеры, несмотря на короткий срок взаимодействия. Это говорит об эффективности проведения подобных мероприятий, на которых маэстро в формате живого общения обмениваются опытом и обсуждают проблемы, стоящие перед оркестровыми коллективами.

Именно во время международной встречи режиссеров и родилась идея проведения подобного форума в Тюмени, когда в качестве участников были приглашены национальные оркестры. Предварительно проведение форума запланировано на конец 2019 года.

#Новости#Форумы#Оркестры#Симфонический оркестр#Алексей Колесов#Общество
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