Владимир Якушев поблагодарил депутатов за 17 лет сотрудничества

Как отметил Якушев, в регионе за последние 17 лет сложилось тесное и эффективное взаимодействие между администрацией региона и думой. «17 лет мы вместе реализовывали программы, находили решение сложных проблем. Вместе работали на благо тюменцев и нашей любимой Тюменской области», – пояснил экс-губернатор.