Владимир Якушев поблагодарил депутатов за 17 лет сотрудничества

Экс-губернатор Тюменского региона Владимир Якушев выразил благодарность депутатам регионального парламента за сотрудничество. В Областной думе 24 мая зачитали обращение нового министра.
Как отметил Якушев, в регионе за последние 17 лет сложилось тесное и эффективное взаимодействие между администрацией региона и думой. «17 лет мы вместе реализовывали программы, находили решение сложных проблем. Вместе работали на благо тюменцев и нашей любимой Тюменской области», – пояснил экс-губернатор.
Владимир Якушев отметил, что общие усилия помогли развивить экономику области, решить вопросы строительства жилья, дорог и благоустройства города и села.
Заканчивая обращение к депутатам, Якушев выразил уверенность, что намеченный его администрацией курс будет продолжен, сообщает газета «Комсомольская Правда».
Напомним, что губернатор Тюменской области объявил о своей отставке 18 мая.