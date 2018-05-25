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Владимир Якушев поблагодарил депутатов за 17 лет сотрудничества

25 мая 2018, 09:39
Экс-губернатор Тюменского региона Владимир Якушев выразил благодарность депутатам регионального парламента за сотрудничество. В Областной думе 24 мая зачитали обращение нового министра.

Экс-губернатор Тюменского региона Владимир Якушев выразил благодарность депутатам регионального парламента за сотрудничество. В Областной думе 24 мая зачитали обращение нового министра.

Как отметил Якушев, в регионе за последние 17 лет сложилось тесное и эффективное взаимодействие между администрацией региона и думой. «17 лет мы вместе реализовывали программы, находили решение сложных проблем. Вместе работали на благо тюменцев и нашей любимой Тюменской области», пояснил экс-губернатор.

Владимир Якушев отметил, что общие усилия помогли развивить экономику области, решить вопросы строительства жилья, дорог и благоустройства города и села.

Заканчивая обращение к депутатам, Якушев выразил уверенность, что намеченный его администрацией курс будет продолжен, сообщает газета «Комсомольская Правда».

Напомним, что губернатор Тюменской области объявил о своей отставке 18 мая.

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