Более 10 многоквартирных домов снесут к концу 2018 года в Тюмени

В это число вошли два дома, которые подлежали сносу еще в 2017 году, но судебные разбирательства с жильцами вынудили перенести демонтаж этих зданий на следующий год.
Одно из зданий подлежит сносу в связи с необходимостью прокладки автомобильной дороги.
В настоящее время жильцы аварийных домов занимаются поиском новой жилплощади, необходимые денежные средства на эти цели выделены в полном объеме.
Всего в Тюмени 577 домов подлежат расселению и последующему демонтажу. При этом 409 домов снесут после расселения граждан, которое будет проходить в порядке очередности. Остальные здания разберут в рамках развития застроенных территорий города.
В 2017 году на программу расселения аварийного жилья было потрачено более 10 млн рублей, сообщает «Наша газета».