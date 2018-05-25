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Более 10 многоквартирных домов снесут к концу 2018 года в Тюмени

25 мая 2018, 08:07
В текущем году в Тюмени снесут 14 многоквартирных домов, которые по заключению экспертов признаны аварийными.

В это число вошли два дома, которые подлежали сносу еще в 2017 году, но судебные разбирательства с жильцами вынудили перенести демонтаж этих зданий на следующий год.

Одно из зданий подлежит сносу в связи с необходимостью прокладки автомобильной дороги.

В настоящее время жильцы аварийных домов занимаются поиском новой жилплощади, необходимые денежные средства на эти цели выделены в полном объеме.

Всего в Тюмени 577 домов подлежат расселению и последующему демонтажу. При этом 409 домов снесут после расселения граждан, которое будет проходить в порядке очередности. Остальные здания разберут в рамках развития застроенных территорий города.

В 2017 году на программу расселения аварийного жилья было потрачено более 10 млн рублей, сообщает «Наша газета».

#Новости#Переселение#Снос#Аварийное жилье#Недвижимость#Алексей Колесов#Общество
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