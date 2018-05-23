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Девять зон отдыха для купания подготовят в Тюмени

23 мая 2018, 09:36
Муниципальные власти Тюмени готовят места для купания тюменцев. Городские власти готовятся к уборке зон отдыха.

Муниципальные власти города готовят места для купания тюменцев. Идут подготовительные работы к уборке зон отдыха.

В 2017 году на территории Тюмени работало девять зон для купания горожан: на реке Тура в районе улицы Щербакова, на озерах Верхнее Кривое, Липовое и Андреевское. Также использовалась зона около карьеров и прудов. В данный момент городские власти осуществляют текущее содержание этих объектов, более того, прибрежная зона озер Верхнее Кривое, Липовое и Андреевское дополнительно содержится за счет средств инвесторов.

Не исключено, что в 2018 году все девять зон для купания горожан будут открыты. Также городские власти заключили договор на 20 лет с правом использования пруда Лесной.

Между тем городские депутаты отмечают, что сейчас река Тура загрязнена. Также в районе города можно встретить места, где из реки торчит железная арматура. Директор департамента городского хозяйства города пообещал, что протоки от улиц Профсоюзной до Щербакова (река Тура) расчистят в рамках содержания данной зоны отдыха, сообщает «Комсомольская Правда».

#Аналитика#Места для купания#Александр Мязин
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