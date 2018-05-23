Девять зон отдыха для купания подготовят в Тюмени

В 2017 году на территории Тюмени работало девять зон для купания горожан: на реке Тура в районе улицы Щербакова, на озерах Верхнее Кривое, Липовое и Андреевское. Также использовалась зона около карьеров и прудов. В данный момент городские власти осуществляют текущее содержание этих объектов, более того, прибрежная зона озер Верхнее Кривое, Липовое и Андреевское дополнительно содержится за счет средств инвесторов.