В Тюменской бласти в результате урагана пострадало около 40 человек

Чуть менее половине (15 из 39 обратившихся в ОКБ №2) понадобилась помощь офтальмологов, пациенты жаловались на инородные тела в глазах, которые попали туда из-за сильных порывов ветра. Еще 11 человек обратились в травмпункт. Всего же в этот день в больницу обратились 174 человека.