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В Тюменской бласти в результате урагана пострадало около 40 человек

21 мая 2018, 13:04
Ураган, который наблюдался в Тюмени и области 20 мая, не обошелся без последствий. В этот день по поводу различных травм, полученных из-за непогоды, в Областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек, в травмпункт всего - 174 человека.
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Тюмень

Ураган, который наблюдался в Тюмени и области 20 мая, не обошелся без последствий. В этот день по поводу различных травм, полученных из-за непогоды, в Областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек, в травмпункт всего – 174 человека.

Чуть менее половине (15 из 39 обратившихся в ОКБ №2) понадобилась помощь офтальмологов, пациенты жаловались на инородные тела в глазах, которые попали туда из-за сильных порывов ветра. Еще 11 человек обратились в травмпункт. Всего же в этот день в больницу обратились 174 человека.

Также 20 мая в результате непогоды пострадали несколько жителей областной столицы, 6 пациентов были госпитализированы, среди них один ребенок, который получил ушиб головного мозга. По словам родителей пострадавшей девочки, она получила травму в результате падения с высоты порядка трех метров.

Еще одна женщина получила множественные травмы. Во время урагана она находилась в своей машине, на которую обрушились кирпичи. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюмени.

#Аналитика#Ураганы#Пострадавшие#Тюмень#Наиль Каримов
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