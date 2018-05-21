В Тюменской бласти в результате урагана пострадало около 40 человек

Ураган, который наблюдался в Тюмени и области 20 мая, не обошелся без последствий. В этот день по поводу различных травм, полученных из-за непогоды, в Областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек, в травмпункт всего – 174 человека.
Чуть менее половине (15 из 39 обратившихся в ОКБ №2) понадобилась помощь офтальмологов, пациенты жаловались на инородные тела в глазах, которые попали туда из-за сильных порывов ветра. Еще 11 человек обратились в травмпункт. Всего же в этот день в больницу обратились 174 человека.
Также 20 мая в результате непогоды пострадали несколько жителей областной столицы, 6 пациентов были госпитализированы, среди них один ребенок, который получил ушиб головного мозга. По словам родителей пострадавшей девочки, она получила травму в результате падения с высоты порядка трех метров.
Еще одна женщина получила множественные травмы. Во время урагана она находилась в своей машине, на которую обрушились кирпичи. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюмени.
Напомним, в Тюмени прошел ураган 20 мая. В некоторых районах областной столицы скорость ветра достигала 26 метров в секунду.