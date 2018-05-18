В тюменском праймеризе «Единой России» примут участие 140 кандидатов

Согласно данным сайта «предварительного голосования», свои кандидатуры выставили 140 жителей областной столицы, из которых четверть - женщины, а действующими парламентариями шестого созыва стали 15 человек. Примечательно, что в списке кандидатов немало молодежи - 36 тюменцев в возрасте от 18 до 22 лет хотят попробовать себя в роли «народных избранников».
Некоторых парламентариев горожане уже знают по прошлым депутатским спискам. Так, желание повторно получить мандат высказали Альбина Селезнева (известная тюменцам по костюму белого медведя), Юрий Баранчук (генеральный директор ООО «Блоккомплект»), Бровкин Валерий, Екатерина Вешкурцева и другие.
Кроме того, в предварительном голосовании принимают участие такие известные тюменцы, как Антон Сауков (заместитель директора ООО «Этажи город») и Алексей Лисовиченко (генеральный директор ООО «Нео-Ком» и завод «Полипак»).
Пост городского депутата может занять и Елена Бойко, ректор «Государственного аграрного университета Северного Зауралья». В ходе предварительного голосования ей придется конкурировать с другим проректором ТюмГУ Иваном Романчуком.
Стоит отметить, что участие топ-менеджеров ВУЗов в выборах является устоявшейся практикой – в 2016 году депутатом Тюменской областной Думы стал ректор «ТГУ» Валерий Фальков.
Не собирается терять свои позиции в Думе и компания «Мостострой-11». Однако вместо заседающего в шестом созыве гендиректора Николая Руссу теперь избираются заместитель начальника отдела договоров и проведения подрядных торгов Андрей Голоус, а также директор «Мостоотряд-36» (фирма является дочерней по отношению к «Мостострою-11») Андрей Лазарев. О причинах «кадровых перестановок» пока неизвестно.
Своего кандидата выдвинул и главный контрагент компании – на депутатский мандат также претендует главный инженер АО «ТОДЭП» Владимир Треногин.
Немало в списке и топ-менеджеров крупных компаний: изъявили желание получить депутатское кресло вице-президент в ООО «Управляющая компания АВТОГРАД» Николай Моисеев, генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников и директор АО «Тюменский бройлер» Оксана Величко.
Работники здравоохранения тоже не остались в стороне от внутрипартийных выборов. Городскими парламентариями хотят стать заведующие поликлиники №3 и 12 (Юрий Елфимов и Наталья Путина), а также генеральный директор и главврач АО «МЧС Нефтяник» Иван Попов.
Напомним, плебисциты пройдут на территории всей России. В некоторых республиках и областях страны состоятся народные курултаи, а также выборы в законодательное собрание, областные и городские думы. В Томске, Хабаровске и Абакане горожане путем голосования выберут нового мэра.
Предварительное голосование назначено на 3 июня 2018 года.