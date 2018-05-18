В тюменском праймеризе «Единой России» примут участие 140 кандидатов

Не собирается терять свои позиции в Думе и компания «Мостострой-11». Однако вместо заседающего в шестом созыве гендиректора Николая Руссу теперь избираются заместитель начальника отдела договоров и проведения подрядных торгов Андрей Голоус, а также директор «Мостоотряд-36» (фирма является дочерней по отношению к «Мостострою-11») Андрей Лазарев. О причинах «кадровых перестановок» пока неизвестно.