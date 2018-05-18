В Голышманово водитель совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии

По словам официального представителя областной Госавтоинспекции Анжелы Борисовой, 34-летний пешеход получил в ДТП серьезные травмы, от которых скончался на месте. Сбивший его водитель скрылся с места происшествия. Автомобилист объявлен в розыск, в настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, сообщает Tumix.ru.