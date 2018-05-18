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В Голышманово водитель совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии

18 мая 2018, 16:33
В пятницу, 18 мая, между двумя и тремя часами ночи в Голышманово на улице Пролетарской произошло ДТП с наездом на человек. Пешеход в результате травм полученных при аварии скончался.

В пятницу, 18 мая, между двумя и тремя часами ночи в Голышманово на улице Пролетарской произошло ДТП с наездом на человек. Пешеход в результате травм полученных при аварии скончался.

По словам официального представителя областной Госавтоинспекции Анжелы Борисовой, 34-летний пешеход получил в ДТП серьезные травмы, от которых скончался на месте. Сбивший его водитель скрылся с места происшествия. Автомобилист объявлен в розыск, в настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, сообщает Tumix.ru.

#Новости#Голышманово#Жертвы ДТП#Наиль Каримов#Происшествия
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