Тюменцу пришел необычный штраф за пересечение стоп-линии

«Пришел штраф за стоп линию. Авто на фото нет. Такое бывает?», – задается вопросом автомобилист в группе «Инцидент | Тюмень». «Мне тоже пришел штраф из Тюмени, я там с октября не была и обжаловать не могу, в Крыму живем», – ответила ему пользователь Анна А.