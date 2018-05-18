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Тюменцу пришел необычный штраф за пересечение стоп-линии

18 мая 2018, 15:33
Тюменскому автомобилисту пришел штраф за пересечение стоп-линии, и все бы ничего, но машины на фото нет, только пустой перекресток. Необычный инцидент произошел на перекрестке улиц Молодежная и Чаплина.
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Тюмень

Тюменскому автомобилисту пришел штраф за пересечение стоп-линии, и все бы ничего, но машины на фото нет, только пустой перекресток. Необычный инцидент произошел на перекрестке улиц Молодежная и Чаплина.

«Пришел штраф за стоп линию. Авто на фото нет. Такое бывает?», – задается вопросом автомобилист в группе «Инцидент | Тюмень». «Мне тоже пришел штраф из Тюмени, я там с октября не была и обжаловать не могу, в Крыму живем», – ответила ему пользователь Анна А.

Впрочем, фотография автомобиля может быть и на другом снимке, об этом в частности пишет пользователь Матвей Ш. С ним солидарен и другой пользователь. «Это фото чисто стоп-линии, ваша машина 100% есть на других фото», – уверен участник группы с ником Cars Tyumen Club.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что тюменские водители получают штрафы из-за неисправной видеокамеры. Также в городе есть автомобилисты, который умудрились за неделю нарушить ПДД 32 раза. Общая сумма штрафа в этом случае превысила 80 тысяч рублей.

#Новости#Штрафы#Нарушение ПДД#Тюмень#Транспорт#Наиль Каримов#Общество
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