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Нарушение ПДД

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2024
Гибдд по Тюмени задержали лихача, катавшегося по пешеходной зоне на Арбате
Сотрудники ГИБДД задержали тюменца, решившего полихачить на тюменском Арбате. Он катался на одном колесе скутера прямо по пешеходной зоне.
6 сентября, 14:09
Превышение скорости — причина каждого второго ДТП на тюменских трассах
В Тюменской области каждая вторая авария происходит из-за нарушения правил дорожного движения, а именно — превышения разрешенного скоростного режима. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.
11 января, 07:32
2023
Пьяный грейдерист без прав устроил ДТП на тюменской трассе и скрылся
Выпил и поехал чистить снег в село Княжево. Пьяного грейдериста поймали на трассе Тюмень-Омск накануне вечером. Об этом рассказали региональные автоинспекторы.
6 декабря 2023, 13:14
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
5 июня 2023, 09:57
Водителя-«шашечника» наказали за крупное ДТП на Объездной
Двадцатипятилетний водитель «KIO RIO» стал виновником автомобильной аварии, в результате которой три машины улетели в кювет.
29 мая 2023, 08:12
«Такое только в фильмах видела»: полицейские устроили погоню за автомобилем
Двадцать патрульных экипажей ДПС гнались сегодня за автомобилем «Газель». Сообщение об этом появилось минувшей ночью в паблике «ЧС Тюмень».
15 мая 2023, 08:59
2022
Тюменские водители получат СМС-уведомления о совершенных нарушениях
Автомобилисты региона будут уведомлены о наличии штрафов через СМС-сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.
10 декабря 2022, 14:49

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