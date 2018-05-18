Куда сходить в выходные в Тюмени: 19 и 20 мая

В субботу тюменские байкеры и мотовладельцы торжественно откроют мотосезон. Сбор начнется на площади Технопарка в 11 часов. Будет развернута большая веломотовыставка, откроется кафе, начнется выставка ретроавтомобилей. В час начнется построение колонны, и через 20 минут она стартует по улицам Республики – Первомайская – Щербакова – Дружбы до парковки ТРЦ в «Звездном городке». Именно там в 14.23 начнется официальное открытие, где выступят официальные лица, президенты клубов и представители мотообъединений. Ближе к трем часам начнутся выступления музыкантов, артистов и каскадеров.