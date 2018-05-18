Куда сходить в выходные в Тюмени: 19 и 20 мая

В субботу тюменские байкеры и мотовладельцы торжественно откроют мотосезон. Сбор начнется на площади Технопарка в 11 часов. Будет развернута большая веломотовыставка, откроется кафе, начнется выставка ретроавтомобилей. В час начнется построение колонны, и через 20 минут она стартует по улицам Республики – Первомайская – Щербакова – Дружбы до парковки ТРЦ в «Звездном городке». Именно там в 14.23 начнется официальное открытие, где выступят официальные лица, президенты клубов и представители мотообъединений. Ближе к трем часам начнутся выступления музыкантов, артистов и каскадеров.
Параллельно в три часа в информационно-библиотечном центре для молодежи, по улице Червишевский тракт, 15/1 начнется творческая встреча с поэтом, исполнителем собственных песен, членом Союза писателей России Владиславом Корниловым. За последние десятилетие тюменец становился лауреатом как городских, так и региональных конкурсов авторской песни. Вход бесплатный.
Вечером 19 мая в 18.00 в МТЦ «Космос» театр моды «Либерти» представит премьеру визуального спектакля «Наследие. Триптих». Стоимость билета 300-400 рублей. В это же время в тюменском драмтеатре начнется трагикомедия «Мольер». Это одновременно трагическая, веселая и трогательная история последних лет жизни великого французского актера и драматурга Жана Батиста Мольера и его непростых взаимоотношений с Людвигом XIV. Цена билета - от 100 до 800 рублей.
Провести субботний вечер можно и в музее. В эти выходные Тюмень в 12-ый раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В ее рамках музейно-просветительские объединения будут работать с 18.00 до двух часов ночи. Жителей и гостей города ждут интерактивные программы, квесты, модные показы, игры, мастер-классы и многое другое.
Праздник, который впервые прошел весной 2017 года, в этот раз пройдет 19 и 20 мая на обновленной площади 400-летия Тюмени. В течение двух майских выходных организаторы разместят здесь восемь тематических площадок. Всех гостей ждет яркая концертная программа, также можно будет посетить площадку, посвященную образованию, спорту и туризму. Для детей организаторы подготовили развивающие мастер-классы, квесты, детский показ мод, и розыгрыш призов.
20 мая в 15.30 на парковке ТРЦ в «Звездном городке» в рамках первой серии фестиваля «Экстрим ЭКСПО-2018» лучшие спортсмены региона и страны откроют сезон экстремальных видов спорта. Первая серия объединит в себе Drift, ММА, BMX Flatland и Чирлидинг.
Программу фестиваля начнут соревнования ТОП-16 дрифт пилотов Урала, которые будут проходить 600-метровую трассу в заносе на «заряженных» болидах.
Далее гостей ждут бои по правилам ММА. В клетке встретятся 7 пар бойцов разных весовых категорий. Поединки войдут во всероссийскую серию турниров AFC (AmbitionsFightingChampionship).
Завершится фестиваль соревнованиями BMX Flatland – на площадку выйдут ТОП-10 спортсменов страны в одной из самых технически сложных велосипедных дисциплин - BMX Flatland. Главная задача спортсменов – показать сложные трюки с вращениями на обычной ровной поверхности. Это будут лучшие представители «флетлэнда» из 7 городов России.