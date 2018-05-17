Тюменский пристав отбирал деньги у своих подчиненных

«В ходе следствия было установлено, что Чирков, исполняя обязанности заместителя, в течение 2015–2016 годов выписывал премии своим подчиненным и требовал чтобы часть денежных средств они отдавали ему, — рассказали корреспондентам портала «Вслух.ру» в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.