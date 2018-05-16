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Дана Гапочкина: животные – не вещи и не игрушки

16 мая 2018, 15:53
Проблема бездомных животных давно вышла за пределы частных вопросов, и теперь она касается каждого. Эта ситуация – яркий показатель человеческой жестокости и безразличия к «братьям меньшим». Ведь чаще всего на улице оказываются самые распространенные домашние питомцы: собаки и кошки. В этот момент на помощь приходят волонтеры.

Добровольческой деятельностью Дана Гапочкина начала заниматься еще в школе. Поступив на первый курс, девушка продолжила свою деятельность в студенческом объединении «Лига Добровольцев», и на сегодняшний день является автором своего собственного проекта, связанного с помощью бездомным животным.

— Что именно тебя подтолкнуло заниматься животными?

Очень люблю собак и кошек. С самого раннего детства всегда им помогала, сейчас появилась возможность выйти на другой уровень.

— Как начала работу?

Сначала узнала, какие приюты функционируют в городе. Наткнулась на организацию «Лучший друг» и поняла, что помогать хочу ему. Этот приют не финансируется государством, а значит, им нужны волонтеры. Договорилась, когда и в какое время могу посещать. Сейчас каждый месяц мы с командой добровольцев ездим к животным: занимаемся уборкой вольеров, гуляем с собаками. Стараемся по возможности всегда привозить продукты для наших подопечных.

— Как они вообще попадают в приют? С какими случаями и историями ты лично сталкивалась?

Неравнодушные люди подбирают собак и кошек на улице и далее занимаются их лечением, если оно того требует, далее животные попадают в приют, затем вакцинация и кастрация. Потом ищут новых хозяев. Сталкивалась с разными случаями. Свою кошку взяла из приюта, в начале на передержку (временное пристройство, пока не найдут хозяина) ей нужен был уход и лечение, выходила ее и отдавать никому не захотела, так она со мной осталась. Видела много травмированных собак, еще несколько раз занималась передержками.

— Как происходит процесс подбора имени питомца? По какому принципу придумывают клички?

Насчет каких-либо принципов не знаю. Выбирают понравившиеся клички и все. Памятные мне : Бусинка, Арчи, Крис. А еще в приюте есть собака по имени Дана (смеется)

— Довольна ли ты тем, сколько кошек и собак находят свой дом?

Много остаются на улице, потому что не находится даже временного убежища.

— Есть случай спасения, который запомнился тебе больше всего?

Да каждый случай спасения уникальный по-своему. Выделить какой-то один не смогу. Но есть одна общая деталь – их всех спасли от смерти. Не могли пройти мимо…Ну например, часто бывает так: собака попадает под машину, а водитель, разумеется, спокойно поехал дальше. Даже не остановился. Кого-то люди специально искалечили. Или еще выбрасывают старых собак, которые болеют, а то лечить их слишком хлопотно. Я даже представить себе не могу, что переживает пес, у которого был свой дом. А потом раз и все. Вокруг все чужое, никого нет. Тем, которые родились на улице, легче. А те, которые были домашними, абсолютно беспомощны.

— Как бы ты предложила решить проблему бездомных животных?

В первую очередь – поменять менталитет. Животные – не вещи, не игрушки, они такие же живые существа, как и мы. Донести до людей это утверждение. Затем, убедительно призывать стерилизовать своих домашних любимцев. Чтобы не было нежелательного потомства, и оно затем не оказалось на улице. Это не мусор, это живое существо.

Валерия Семизорова

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