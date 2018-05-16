Дана Гапочкина: животные – не вещи и не игрушки

Да каждый случай спасения уникальный по-своему. Выделить какой-то один не смогу. Но есть одна общая деталь – их всех спасли от смерти. Не могли пройти мимо…Ну например, часто бывает так: собака попадает под машину, а водитель, разумеется, спокойно поехал дальше. Даже не остановился. Кого-то люди специально искалечили. Или еще выбрасывают старых собак, которые болеют, а то лечить их слишком хлопотно. Я даже представить себе не могу, что переживает пес, у которого был свой дом. А потом раз и все. Вокруг все чужое, никого нет. Тем, которые родились на улице, легче. А те, которые были домашними, абсолютно беспомощны.