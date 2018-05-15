Гадюка укусила тюменца на одном из дачных участков

Между тем, в отделении токсикологии ОКБ № 1 пояснили, что погода на сегодняшний день для змей еще очень холодная, но не исключили повторение ситуации и попросили граждан быть бдительнее. Известно, что яд гадюки обладает средней токсичностью, и смертельные случаи при укусах маловероятны, но пострадавший может получить осложнения, если не обратится к медикам в течении 24 часов. Также рекомендуется одеваться в плотную одежду, что снижает риск проникновения яда в организм, сообщает «Вслух.ру».