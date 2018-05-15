nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Гадюка укусила тюменца на одном из дачных участков

15 мая 2018, 10:57
Тюменец пострадал от укуса гадюки. По информации СМИ, данный факт подтвержден департаментом здравоохранения области.

Тюменец пострадал от укуса гадюки. По информации СМИ, данный факт подтвержден департаментом здравоохранения области.

Первые сообщения о пострадавшем появились 15 мая в соцсетях города Тюмени. Как утверждалось в посте, на данный момент мужчину уже выписали из больницы. Инцидент произошел ещё в апреле на одном из дачных участков.

Между тем, в отделении токсикологии ОКБ № 1 пояснили, что погода на сегодняшний день для змей еще очень холодная, но не исключили повторение ситуации и попросили граждан быть бдительнее. Известно, что яд гадюки обладает средней токсичностью, и смертельные случаи при укусах маловероятны, но пострадавший может получить осложнения, если не обратится к медикам в течении 24 часов. Также рекомендуется одеваться в плотную одежду, что снижает риск проникновения яда в организм, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Змеи#Гадюки#Медицина#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25