Тюменские экоактивисты пришли на публичные слушания с цветочными горшками

В зале гордумы собрались экоактивисты, их единомышленники и простые тюменцы, многим из которых пришлось стоять, так как мест не хватало. Некоторые из участников пришли в медицинских масках с надписью «воздух». Кроме этого, горожане растянули на задних рядах транспарант с надписью «Восстановим сквер у автовокзала». Активные жители попытались обсудить вопрос уничтоженного в этом районе парка, но регламент не позволил. Замглавы администрации Тюмени Руслан Кухарук призвал выступать исключительно в рамках повестки, однако к микрофону все равно выстраивались очереди.