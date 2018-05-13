Тюменские экоактивисты пришли на публичные слушания с цветочными горшками

Итоги мероприятия, тем не менее, получили неоднозначную оценку.
В зале гордумы собрались экоактивисты, их единомышленники и простые тюменцы, многим из которых пришлось стоять, так как мест не хватало. Некоторые из участников пришли в медицинских масках с надписью «воздух». Кроме этого, горожане растянули на задних рядах транспарант с надписью «Восстановим сквер у автовокзала». Активные жители попытались обсудить вопрос уничтоженного в этом районе парка, но регламент не позволил. Замглавы администрации Тюмени Руслан Кухарук призвал выступать исключительно в рамках повестки, однако к микрофону все равно выстраивались очереди.
Большинство вопросов касались перевода земель из одной категории в другую. Там, где для создания общественно-деловой зоны нужно было вырубить лес или убрать парк, многие присутствующие категорично выступали против застройки.
Непонятен ряду участников стал и перевод из особо-охраняемой зоны парка «Затюменский» в территорию под строительство спортивных объектов. Эколог-общественник Дмитрий Велижанин задался вопросом: «Зачем менять назначение земли?». Наиболее сильно экоактивистов возмутило предложение отдать под застройку лог реки Тюменки. Присутствующие посчитали, что он должен стать ландшафтным парком.
Предложение разрешить высотное жилищное строительство у озера Оброчное на Лесобазе также вызвало живое обсуждение. Эколог Артем Хасанов заявил, что это водоохранная зона и ее перевод — прямое нарушение закона. Кроме этого, он подчеркнул, что схема, представленная на презентации, не соответствует действительности. «Участок на картах выглядит по-другому, а значит разрешение на строительство уже получено, а ведь против были многие», — пояснил Артем Хасанов.
Экоактивистка Юлия Кондинкина подчеркнула, что сейчас карта градостроительного зонирования в Тюмени не соответствует действительности. По ее словам, на каждого жителя сейчас официально приходится около двух квадратных метров зеленых насаждений, а норма 24-30.
В то же время у ряда участников возникли сомнения в объективности прозвучавших доводов. Как предположила тюменский блогер и политтехнолог Ирина Дикова, едва ли не половина присутствовавших в зале людей была ангажирована активистами Велижаниным и Кондинкиной. «В администрации подняли важную тему, актуальную для каждого жителя города, однако гражданская активность в Тюмени невысока. Это создает почву для спекуляции на таких событиях — формируется массовка, которая пытается лоббировать свои взгляды», — пояснила она.
При этом Ирина Дикова согласилась с тезисами о недопустимости бездумной вырубки деревьев и сноса парков - в своем выступлении она предложила провести инвентаризацию зеленых зон и насаждений, а также на законодательном уровне закрепить неприкосновенность таких территорий.
Предположение Диковой о том, что экоактивисты пытались сместить акцент в сторону негативных моментов, отчасти подтвердили и представители городской администрации. «С учетом предлагаемых изменений <...> площадь зоны озелененных территорий только в квартале улиц Республики – Минская – Котовского – Мельникайте увеличится более чем на 8000 квадратных метров», — сообщила пресс-служба муниципалитета. Это обстоятельство большинство экологов-общественников обошло стороной в своих выступлениях.
Администрация города тем времени констатировала, что сноса деревьев без принятия компенсирующих мер в городе не будет — в Тюмени появятся новые зеленые зоны, высаживаемые в т.ч. на месте сносимых аварийных домов.
Несмотря на все обстоятельства прошедших слушаний все поступившие предложения и замечания участников будут рассмотрены на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, Тюменской области, муниципальным правовым актам города Тюмени. Заключение о результатах мероприятия опубликуют в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» и разместят на официальном сайте Администрации города Тюмени до 25 мая.